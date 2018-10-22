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Binlerce kadın, Kartepe doğasında spor yapıyor

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonla 10 bine aşkın kadın doğayla iç içe spor yapıyor.


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü bünyesinde oluşturulan Kadın Spor Merkez'leri her geçen üye sayısını arttırıyor. Dikkat çeken çalışmaları ile örnek gösterilen Kadınlar Kulübü, hizmetleri ile 10 binin üzerinde kadına ulaştı. Özellikle spor alanında büyük atılım içerisine giren Kadınlar Kulübü, üyelerini her gün doğa da spor ile buluşturuyor. Turizm kenti Kartepe'de eşsiz doğa içerisinde spor yapmayı seven Kartepeli kadınlar, birçok il ve ilçeye de örnek oluyorlar. Kadın Spor Merkezi eğitmenleri tarafından yaptırılan sporda kadınlar bedensel ve zihinsel süreçlerini destekleyecek, verimli zaman geçiriyorlar.


Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kadınlarımıza yönelik birçok projemiz hayata geçti. Kadınlarımıza yönelik sosyal belediyeciliğin gereği olarak birçok kalemde hizmet vermekteyiz. Spor yapan kadınlarımız topluma çok güzel örnek olmaktadır. Bu da bizlerin gurur duymasını sağlamaktadır” dedi.

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