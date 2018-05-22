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22 Mayıs 2018 12:16

Binlerce kişi ‘Doğanın Enerjisi’ni fotoğrafa yansıtmak için yarıştı

Sepaş Enerji’nin düzenlediği ‘Doğanın Enerjisi’ temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi.

Binlerce kişi ‘Doğanın Enerjisi’ni fotoğrafa yansıtmak için yarıştı

22 Mayıs 2018 12:16


Binlerce kişinin doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğrafa aktardığı yarışmada jüri heyecanı başlayacak. Ünlü fotoğrafçı Coşkun Aral başkanlığında toplanacak jüri, doğanın insanlığa verdiği enerjiyi fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan üç kişiyi ödüllendirecek. Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. İlk üç kişiye ayrıca Sepaş Enerji tarafından para ödülü de verilecek. Birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün olduğu yarışmada, gönderilen fotoğraflar arasında seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.Yarışma sonuçları Sepaş Enerji’nin internet adresi üzerinden açıklanacak.




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