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02 Mayıs 2018 12:36

Bir ayda 883 bin 40 yolcu Akçaray’ı kullandı

Büyükşehir’in hizmete sunduğu ve UlaşımPark’ın işletmesini gerçekleştirdiği Akçaray Tramvay Hattı’nı Nisan ayında 883 bin yolcu kullandı.

Bir ayda 883 bin 40 yolcu Akçaray’ı kullandı

02 Mayıs 2018 12:36


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray Tramvay Hattı, vatandaşlardan her geçen gün daha çok ilgi görüyor. İzmit’i doğu-batı eksenli kat etmesiyle kısa sürelerde konforlu ulaşım sağlayan Akçaray, vatandaştan gördüğü talep neticesinde kendi yolcu taşıma sayısı rekorunu kırmaya da devam ediyor. Akçaray Nisan ayında bir gün içinde en fazla 37 bin yolcu sayısına ulaştı.


Haftalık bazda, 210 binin üzerinde yolculuk gerçekleştirilen Akçaray’da bugüne kadar toplam 6 milyon 250 bin kişi Akçaray’la ulaşımı tercih etti. Sefer aralıklarının kısalması vatandaşların ulaşımda Akçaray’ı tercih etmelerini sağladı. Günlük sefer sayısı 241’den 269’a yükselen Akçaray, 7 dakikada bir kalkış yapıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı 37 bin olarak kaydedildi.


UlaşımPark’ın işletmesini gerçekleştirdiği Akçaray’da tramvay araçları 7 dakikada bir durağa geliyor. Akçaray, günün en yoğun saatlerinde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet veriyor. Seferler yoğun saatlerde 10 araç ile sürdürülüyor. Seferlerin 7 dakikaya inmesi ile vatandaşlar duraklarda çok beklemeden gidecekleri yere konforlu bir şekilde ulaşım sağlıyor. Akçaray’ın günlük ortalama yolcu taşıma sayısı 30 bin 258 olarak kaydedilirken, Nisan ayı içerisinde 883 bin 40 yolcu taşındı.




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