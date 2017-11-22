Bir günlük Ahmet Asım bebeğe yeni yemek borusu yapıldı

Kocaeli’de yaşayan Ekrem Doğar ve Neslihan Doğar çiftinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift bebeklerine Ahmet Asım ismini verdi. Ahmet Asım bebek hastanede yapılan ilk muayenesi ardından morarma ve tükürüğünü yutamama nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan ve yapılan tetkiklerinde özefagusunun (yemek borusu) olmadığı saptanan Ahmet Asım Doğar’ın ameliyata alınmasına karar verildi. Kocaeli Kamu hastaneleri Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Onursal Varlıklı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak ve ekibi tarafından yapılan operasyonla doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe yeni yemek borusu onarımı (özefagus atrezisi onarımı) ve nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısının ayrılması (trakeaözefagial fistül) yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat ile gerçekleştirildi. Minik Ahmet Asım Doğar başarılı geçen ameliyatının ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip edilmeye başlandı.Ameliyattan 10 gün sonra Ahmet Asım bebek sorunsuz olarak annesinin kucağına teslim edildi.

“Yemek borusunun kapalı olması 3-4 bin doğumda 1 görülüyor”

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak,, “Ahmet Asım bebek annesinin gebeliği boyunca hastanemizde takip edildi. Doğumda hastanemizde gerçekleştirildi. Doğum sonrasında beslenme problemi olması, ağzından köpük gelmesi ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle, yapılan tetkiklerde bebeğimizin yemek borusunun tamamı ile kapalı olduğu görüldü. Yemek borusunun bir kısmının da nefes borusuna açıldığı tehşisi konuldu. 24 saat dolmadan tüm tetkiklerini tamamlayıp, hastamız bir günlükken de ameliyatını hastanemizde gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 buçuk saat süren bir ameliyatla, 10 gün sonrada hastamızın tedavisini tamamlayıp taburcu ettik. Şu anda bebeğimizin sağlığında herhangi bir problem yok Litaratür şöyle söylüyor. Bu hastalık 3-4 bin doğumda bir karşılaşılır. Yani yaklaşık her yıl Türkiye’de 100 civarında bebek yemek borusu olmadan dünyaya geliyor. Türkiye’deki pek çok merkezde de bu ameliyatlar yapılıyor” diye konuştu.

Bebeklerinin şuan gayet sağlıklı olduğunu söyleyen baba Ekrem Doğar, “Yemek borsunun soluk borusu ile beraber olmadığı doktorlarımız tarafından gözlemledi. Tetkiklerin ardından doktorlarımız başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Çocuğumuz doktorların çabasıyla 12 gün gibi kısa bir sürede taburcu oldu. Şu an bebeğimiz çok sağlıklı. Sadece biraz ağlaması var. Şu an için sağlık durumu iyi” dedi.

“Ameliyatı duyduğumuzda çok kötü olduk”

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden anne Neslihan Doğar, “Ben 30 ekim’de doğum yaptım. Daha çocuğum odamıza gelmeden bebeğimin böyle bir rahatsızlığı olduğunu, çok ciddi bir ameliyat gerçekleşceğini duyduk. Tabi ki çok kötü olduk. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. Sağolsun Başhekim Yardımıcımız ameliyatı kendisinin gerçekleştirebileceğini söyledi. 31 Ekim’de de başarılı bir şekilde ameliyatı yapıldı. Güzel bir ameliyat geçirdi. Şimdi de bebeğim Allah’a şükür çok iyi” ifadelerini kullandı.