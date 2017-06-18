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18 Haziran 2017 14:28

Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaygan zeminde kontrolünü kaybeden araç karşı şeritte bulunan otomobile çarptı.

Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

18 Haziran 2017 14:28

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kandıra Çubuklu Osmaniye Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında Kandıra istikametine doğru gitmekte olan Celal Yıldız idaresindeki 34 AC 6856 plakalı araç yağmur nedeni ile virajı alamayarak İzmit istikametine gitmekte olan Alper Yüksel idaresindeki 34 AOG 06 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında Alper Yüksel’in idaresindeki otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Çevreden geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarmaya haber verildi. Takla atan araçta bulunan yaralı Ramazan Yüksel, SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.




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