Bir nesil okuyarak büyüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı, 7’den 77’ye yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İlk günden itibaren yüzbinlerce kitapseverin ziyaret ettiği fuarda 7’den 77’ye her yaştan insana rastlamak mümkün. Özellikle çocuklar ise kendi yaşlarına uygun hikaye, masal ve ders kitaplarını burada bulabiliyor. 10 sene önce ilk okul çağında ilk kitap fuarına gelen öğrenciler şimdilerde üniversite öğrenimlerini tamamlıyor.

10 yıldır devam eden Kitap Fuarı’yla Kocaeli’de bir nesil okuyarak, öğrenerek ve bilerek büyüdü.