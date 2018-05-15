Bisiklet dağıtımları devam ediyor

Yıl Cumhuriyet ve 7. Boru ilkokulunda devam etii.

İlçedeki okullarda bisiklet dağıtımlarına devam eden İzmit Belediyesi son olarak Cumhuriyet ve Şirintepe Mahallerin’deki iki okula daha bisikletlerini takdim etti. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve 7. Boru İlkokulu’nda gerçekleştirilen törende bisikletler zmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut tarafından verildi. 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda 44, 7. Boru İlkokulu’nda da 84 öğrenci bisikletlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Bisiklet dağıtım törenlerinde konuşan Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut “ 2012 yılından beri öğrencilere bisiklet dağıtıyoruz. Bu sene devlet, özel okulu ayrımı yapmaksızın 12 bin 500 öğrencimize bisiklet vermiş olacağız. Şimdiye kadar dağıttığımız bisiklet sayısı ise 70 bini geçti.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kişiye bisiklet dağıtılmamıştı. İzmit Belediyesi hep ilkleri yapan ve örnek alınan bir belediyedir. Bisiklet projemizde Türkiye’ye örnek oldu ve bir çok belediye artık bisiklet dağıtmaya başladı. Bisiklet, sağlık demektir, ekonomi demektir. Bilimsel araştırmalar bisiklet kullananların daha mutlu olduğunu göstermektedir. Onun için bol bol bisiklet kullanın. Bisikletleri kullanırken kask takmayı sakın unutmayın” dedi.