Bisiklet yaz okuluna yoğun ilgi

İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistindeki eğitimler devam ediyor. Şimdiye kadar on binlerce kişinin bisiklet kullanmayı öğrendiği eğitim pistinde yaz döneminde minikler de bisiklet eğitimi alıyorlar. Günde ortalama 25-30 ana okulu miniklerinin eğitim pistine gelerek uzman kişiler gözetiminde bisiklet kullanmayı öğrendiği kaydedildi. Miniklere önce teorik olarak bisiklet tanıtımı yapılıyor ardından da uygulamalı olarak bisiklet kullandırılıyor.

Yetkililer, yaz döneminde 723 öğrenciye bisiklet eğitimi verildiği kaydedildi.