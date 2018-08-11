Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 14:26

Bisikletin fren kolu karnına saplanan çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuğun karın boşluğuna bisikletin fren kolu saplandı.

Bisikletin fren kolu karnına saplanan çocuk yaralandı

11 Ağustos 2018 14:26

İtfaiye ekiplerinin parçanın bir kısmını keserek kurtardığı küçük kız, karın boşluğunda kalan diğer parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havuza girdikten sonra bisikleti ile dolaşmak isteyen Mina Sude A. (10), bir süre bisikleti ile dolaştıktan sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle bisikletin fren kolu, Mine Sude A.’nın karın boşluğuna saplandı. Olayı gören site sakinleri durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızın karın boşluğuna saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan keserek ayırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, karın boşluğuna saplanan fren kolunun bir parçasıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mine Sude A., diğer parçanın karın boşluğundan çıkarılması için ameliyata alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç