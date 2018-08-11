Bisikletin fren kolu karnına saplanan çocuk yaralandı

İtfaiye ekiplerinin parçanın bir kısmını keserek kurtardığı küçük kız, karın boşluğunda kalan diğer parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havuza girdikten sonra bisikleti ile dolaşmak isteyen Mina Sude A. (10), bir süre bisikleti ile dolaştıktan sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle bisikletin fren kolu, Mine Sude A.’nın karın boşluğuna saplandı. Olayı gören site sakinleri durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızın karın boşluğuna saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan keserek ayırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, karın boşluğuna saplanan fren kolunun bir parçasıyla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mine Sude A., diğer parçanın karın boşluğundan çıkarılması için ameliyata alındı.