Bişkek'teki Atatürk Parkı'na Kocaeli sahip çıkıyor

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te bulunan “Atatürk Parkı”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği desteğiyle yenilenecek.

Türkiye'de park ve yeşil alan denilince akla gelen illerden olan Kocaeli, bu alandaki tecrübesini Orta Asya'ya taşıyor. Kırgızistan başkenti Bişkek'te bulunan ve adına Atatürk'ün ismi verilen dev park, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlikteliğinde yenilenerek hizmete sunulacak. Atatürk'ün adının verildiği parka vefa gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın yenilenmesi için harekete geçiyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Atatürk Parkı, büyük bir alan üzerinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi parkın 10 bin metrelik bölümünde yenilemeler yapmak için girişimlerde bulundu. Proje kapsamında meydan girişinde, Atatürk Büstü çevresinde 7 bağımsız Türk Devletini sembolize eden “7 Devlet Tek Millet Konsepti” ve bu devletlere ait bayraklar yer alacak.

Yenileme projesi kapsamında yürüyüş ve sirkülasyon yolları bazalt ve granit taşlarıyla yenilecek, süs havuzu, çocuk oyun alanı, macera parkı, fitness alanları ve bitkilerle kaplı ferforje arkatlar yapılacak. Park içerisinde bulunan aydınlatma, oturma bankları ve çöp kovaları yenilenecek. Yeni yapılacak olan yürüyüş yollarında meydan ve havuz bölümlerinin zeminlerinde led aydınlatmalar kullanılacak. Ayrıca parkın ana girişi üzerinde Türkiye Türkçesiyle “Kırgızistan Bişkek Atatürk Parkı” yazacak ve yazının üzerinde Türk Bayrak arması olan bir ahşap giriş kapısı da inşa edilecek.

Kocaeli'nin birçok yerini park, bahçe ve diğer sosyal donatılarla zenginleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bir projenin daha ortağı oluyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı'nın 10 bin metrekaresinin yenileneceği yapım işine maddi ve proje desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce de Afrika ülkelerinde ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde birçok projeye imza atmıştı.