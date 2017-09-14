Boğaziçi Parkı bakımdan geçti

İzmit Belediyesi’nin Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park tamamen elden geçirilirken, parkın çevresi tel çit ile çevrildi, 150 metrekarelik oyun grubu alanı kauçuk ile kaplandı. Yetkililer, parktaki oyun grupları, banklar ve çöp kovalarının da bakım onarımdan geçtiğini, demir ve ahşap aksamın da boyandığını söylediler.

Bu arada İzmit Belediyesi ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan parklarda, yeşil alanlar ve mesire yerlerinde elektrik tesisat bakım onarımı da yaptılar. İlgililer, yapılan çalışma ile bütün parklardaki aydınlatma sistemlerinin elden geçirilerek aksaklık ve eksiklerin giderildiğini söylediler.