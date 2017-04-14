Bonzai içtiği iddia edilen genç ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Gebze Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi yanında bulunan viyadük altında meydana geldi. İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi’ne doğru giden bir çocuk, viyadük altında hareketsiz yatan birini gördü ve koşarak yardım istedi. Bunun üzerine mahallede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bulunan cesedin 17 yaşındaki Berke B.’ye ait olduğunu tespit etti. Hayatını kaybeden gencin bonzai içtiği iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Berke B.’nin cenazesi Gebze Asri Mezarlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.