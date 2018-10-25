Boş bina çıkan yangında alev alev yandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binada çıkan yangında binanın boş bir dairesinde yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Efe'ye ait mesken alev alev yandı. Binayı mesken olarak kullanan yaşlı adam yangını çaresiz gözlerle izledi.

Olay, İzmit Veliahmet Mahallesi Sumak Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınının cenazesine giden Ramazan Efe'ye ait meskende bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler 1. kattaki meskeni tamamen sardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyüyen alevler kontrol altına alındı. İnşaat halindeki binanın ilk katında çıkan yangın nedeniyle çevredeki binalarda oturanlar evlerini korku ile boşaltmak zorunda kaldı. Yangını haber alarak olay yerine gelen Ramazan Efe ise tak başına kaldığı derme çatma meskeni hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.