Boş daireyi mesken tutan baliciler, 2'si bebek 5 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde boş apartman dairesini mesken tutan balicilerin yaktığı kimyasallardan çıkan duman, aynı binada yaşayan 2'si bebek 5 kişiyi hastanelik etti. Benzer durumları sürekli yaşadıklarını söyleyen apartman sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi, Çavdar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın girişindeki kullanılmayan dairede balici diye tabir edilen madde bağımlıları, tiner malzemelerini yaktı. Yakılan kimyasallardan çıkan dumanlar kısa sürede apatmanın içine doldu. Dumanın yoğunlaşmasıyla durumu fark eden apartman sakinleri, binada 4 kişinin mahsur kaldığını söyleyerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Dumanlar arasında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların arasına girerek mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yangında dumandan etkilenen Uğur M., Hilal Ö, Gülşah K. ve 2 bebek ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada binadaki yangını söndüren itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede ise dumanın yanan kimyasal maddelerden kaynaklandığı tespit edildi.

Baliciler ve tinerciler kullanılmayan boş daireyi mesken tuttu

Yaklaşık iki, üç yıldır boş dairenin balici ve tinerciler tarafından mesken tutulduğunu belirten apartman sakinleri duruma tepki gösterdi. Durumu polise de anlatan vatandaşlar, dairenin girişini defalarca kapatmalarına rağmen balicilerin camları kırarak yine içeri girdiğini dile getirdi. Kendi çabaları ile şahıslara müdahale ettiklerini ve çok sefer içeride baygın halde balici ve tinerci bulduklarını dile getiren apartman sakini Züftü Topuz, “Tinerciler baliciler hepsi burada. Aşağıya iniyoruz kovalıyoruz kimse gelmiyor. Tek başıma iniyorum. 7 kere kapattım burayı” şeklinde isyan etti.