Bosna Hersek’te Körfez rüzgarı esti

Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, özel davetli olarak gittiği Bosna Hersek’te muhteşem bir konser verdi. Konser dışında Bosna’nın güzelliklerini de görme şansı yakalayan heyette Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, belediye meclis üyeleri de yer aldı. Tur rehberi Nermin Bajramovic eşliğinde heyet ilk olarak Bosna Hersek’teki tarihi yerleri gezdi, doğal güzelliklerini yakından gördü.

Daha sonra ise Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlenen etkinlikte muhteşem bir konser verdi, dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Heyet, bir dizi de ziyarette bulundu. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Meclis Üyesi Pınar Uysal ile birlikte Ilidza Belediye Başkanı Senaid Memiç’i ziyaret etti.

Türkiye’yi ve özellikle Kocaeli’yi iyi bildiğini belirten Belediye Başkanı Senaid Memiç, “Kocaeli, İstanbul’un hemen yanında bir sanayi şehri. Körfez’i de biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse orada yetişen kirazların tadını başka bir yerde bulamadım” dedi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti, kendilerini Körfez’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.