Botanik Park Darıca'ya renk katacak

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Emek Mahallesi'nde yapımı devam eden Botanik Park'ta incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çalışmaları başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Botanik Park'ın şehre değer katacağını ifade ederek, “İçerisinde değişik türlerde zengin bitki ve ağaç türlerinin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları, kafeterya, yürüyüş yolları, spor alanları, gölet, yönetim odası, kaybolmaya yüz tutmuş meyve ve bitki türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri, sosyal donatı alanları ile mescit ve tuvaletlerin bulunacağı botanik park 3 bin 500 m2 inşaat alanı alanı ile ilçemize değer katacak. Botanik parkımızda bütün detayları düşünmekle birlikte özellikle bayan kardeşlerimize yönelik özel etkinlik alanları ve sosyal tesisleri halkımızın hizmetine açacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diyerek proje ilgili bilgiler aktardı.