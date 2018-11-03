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Boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir boya fabrikasının deposundaki su motorundan çıkan yakıtın tutuşması neticesinde yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen yangın ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa süre kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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