Bozuk zeminlere yama ile onarım

Altyapı çalışmaları nedeniyle veya kullanımdan dolayı zarar görerek yıpranan yolların yama ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bozuk zeminler kaldırılarak altyapısı sağlamlaştırılan yollar yeniden sıcak asfaltla kaplanıyor. İlçe genelinde tespit edilen bakım yapılması gereken yolları hızlı bir şekilde onaran Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yöndeki çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her fırsatta ilçeye modern yollar kazandırılması ve prestij caddelerin hayata geçip, hizmete sunulması için sahadaki çalışmaları yerinde inceliyor. Programa alınan ve yeni düzenlemelerin yapıldığı cadde ve sokaklarda gözle görülür bir değişimin yaşanırken küçük veya büyük ölçekli bozulmaların meydana geldiği cadde ve sokaklar hemen yenileniyor.

2. sondaj için hazırlık yapılıyor

Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 563 hektarlık alanda yapılan sondaj çalışmasında, yerin altında jeotermal su tespit edilmiş, 1000 metre derinlikten çıkan bu jeotermal su Kocaeli ve Başiskele’de büyük heyecana yol açmıştı. 60 derece sıcaklıkta çıkan suyun ilk analiz raporunda romatizma, kemik erimesine, çürük dişlerin onarılmasında, bel boyun ağrılarına yetişkinlerde lipit metabolizma rahatsızlığına kadar birçok hastalığa iyi geldiği raporla tescillenmişti.

İlk artezyenin bulunmasının ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Hoşgörmez ve ekibi şimdi ise aynı bölgede yeni sondaj lokasyonları bulmak için 1 aydır çalışma gerçekleştiriyor. 60 derece sıcaklığa sahip eski kaynağın geliştirilmesi, bölgede yeni kaynakların çıkartılıp kullanımın arttırılması amacıyla yeni arayışın gerçekleştirildiği bölgede en uygun yeri belirledikten sonra yeni sondaj başlayacak.