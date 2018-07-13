Bu besinleri, yaz aylarında hayatınıza hızlıca sokun

Uzmanlar, su içeriği yüksek, kalorisi düşük, vitamin ve mineralce zengin meyve ile sebzelerin 3 ay boyunca menülerde olmasını tavsiye ediyor.

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların ardından uzmanlar, beslenme alışkanlığına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, yaz aylarında sofralardan eksik olmaması gereken 5 besini açıkladı.

Toksinlerden arınmak için enginar

Karaciğerin en iyi dostu, vücuttaki toksinleri atmada tam bir savaşçı olan enginarın insan sağlığına sağlık kattığını ifade eden Gözde Ağca, “Karaciğerinizi sağlığa kavuşturmakla kalmayıp aynı zamanda kolesterolü düşürerek kalbinizin üzerindeki baskıyı azaltıyor. Enginarda bulunan Ciarin maddesi ile sadece karaciğerin değil, safra kesesi ve bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlıyor. Yaz aylarında sofraların baştacı olan zeytinyağlı enginar ile hem düşük kalorili hem de doyurucu lezzetli menüler hazırlayabilirsiniz” dedi.

Kas ve kemikleri desteklemek için semizotu

Sebzeler arasında en fazla omega-3 içeriğine sahip olan semizotunun kanı temizlediğine dikkat çeken Ağca, “Yüksek lifi sayesinde bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önlüyor. Kalsiyum ve magnezyumdan zengin olduğu için kas ve kemiklerinizi destekliyor. Özellikle çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir, yoğurtla karıştırarak ferah ve kilo vermeye yardımcı menüler oluşturabilirsiniz” diye konuştu.

Diyabet dostu kiraz

Böbreklerin en sevdiği meyve olan kirazın, çok iyi idrar söktürücü ve ödem atıcı olduğunu hatırlatan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, “Böbrekleri koruyarak taş ve kum oluşmasına engel oluyor, zararlı maddelerin atılmasını sağlıyor. Melatonin hormonunu içermesi sayesinde ise geceleri rahat bir uyku uyumanızı sağlayacaktır. Kan şekerini hızla yükseltmediği için şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği kirazı 12-15 adet olarak ara öğünlerinizin vazgeçilmezi yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Güzel bir cilt için goji berry

Gençlik çeşmesi olarak tanınan Goji Berry meyvesini, Tibet ve Çinlilerin yüzlerce yıldır tükettiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Ağca, “Himalaya bölgesinde yetişen, bazı yerlerde ’kurt üzümü’ olarak karşımıza çıkan muhteşem meyvelerden biri. Lif ve antioksidan deposu olması sayesinde yaşlanma karşıtı, anti-aging özelliği gösteriyor. Hücrelerinizi yenileyerek cildinizin de daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Çin tıbbında yüzyıllardır depresyonu önlemede, stresi azaltmada kullanılıyor. C vitamini içeriği ise portakalın 3 katı kadar, tam bir vitamin deposu ola Goji berryi yaz aylarında taze taze tüketerek güzel bir cilt ile daha dinç ve enerjik olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kanserden korunmak için ahududu

Ahududu’nun kansere neden olan maddeleri önleyerek, ellagic asit içeriği sayesinde kanserden koruduğunu ifade eden Gözde Ağca, “Özellikle göğüs ve rahim tümörleri gelişimini baskılıyor. Bilimsel çalışmalarda en yüksek ellagic asit içeriğine sahip ahududunun, ileriki dönemlerde siroz hastalığından da koruyabileceği gösterilmiş durumda. 1 porsiyonu ise 1 çay bardağı kadar, lezzetiyle favoriniz olacak ahududuyu özellikle dondurup blenderdan geçirerek sağlıklı dondurma olarak mutlaka denemelisiniz” dedi.