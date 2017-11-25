Bu bilgisayarda yapabileceklerinizin sınırı yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, sergilenen sanal gerçeklik temalı ürünlerle dikkat çekiyor. Bunlardan en ilginci ise ZSpace adı verilen hepsi bir arada sanal gerçeklik bilgisayarı. Bu bilgisayar; öğretmen ve öğrencilere, tasarımcılar ve yenilikçilere sanal gerçeklikle üç boyutlu yeni bir öğrenme deneyimi sunuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik unsurlarını birleştiren ZSpace ile canlı ve interaktif, gerçekçi deneyimler oluşturmak artık mümkün.

Sanal Gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimlerinde doğal ve sezgisel hislerin çoğaltılması çalışmalarında ZSpace gelinen son noktayı gösteriyor. İnce metal çerçevesiyle ZSpace gözlükleri o kadar doğal bir deneyim sunuyor ki, kullanıcılar gözlüğün takılı olduğunu dahi unutuyor. Hepsi bir arada sanal gerçeklik bilgisayarı, sorunsuz bir deneyim oluşturmak için tüm duyuları kullanıyor. Kalem ise ZSpace’in sihirbazını tam olarak deneyimleyebilmek amacıyla 6 serbestlik düzeyine sahip olacak şekilde tasarlanmış. ZSpace genel olarak STEM Eğitimi, Anatomi Eğitimi ve Teknik Eğitim alanlarında kullanılıyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Exploristan firmasından Elektrik-Elektronik Mühendisi Burhan Duymuş, “ZSpace, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik unsurlarını birleştiren ve bunları masaüstü bilgisayar kullanımına indirgeyen laboratuvarlarda eğitim amaçlı kullanılan dünyadaki tek sanal gerçeklik cihazı. Bir insan kalbini çalışır vaziyetteyken inceleyebilir, fizik kanunlarını görebilir, Newton kanunlarını öğrenebilirsiniz. Tıp fakültelerinde kadavra eğitimi öncesinde kullanılabilir. Üzerinde yapabileceklerinizin hiçbir sınırı yok. Gerçek üç boyutlu bir ortamda sınav yapılabiliyor. Kocaeli Bilişim Fuarına ilgi çok büyük. Öğrencilerin burada gördüklerinden sonra hayal güçlerinin çok genişleyeceğini düşünüyorum” dedi.

Artırılmış sanal gerçeklik ana temalı Kocaeli Bilişim Fuarı, Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Ana teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında; sanal ve artırılmış gerçeklik, bilişim, yazılım, 3D, simülasyon, sanal gerçeklik, yeni nesil eğitim setleri, robotik, maker, akıllı ev teknolojileri, akıllı şehirler, GSM sektörü, endüstri 4.0, interaktif eğitim yazılımları, yapay zeka alanlarında Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek. Fuar 26 Kasım Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.