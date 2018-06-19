Bu çocuklar hayvanlarla mutlu oluyor

Çocukların eğitimine büyük katkı sağlayan onlarca çeşit hayvana gösterilmesi gereken sevgi okulda başlıyor.

Ülke genelinde son günlerde gündeme gelen hayvanlara şiddet haberleri tüm vatandaşların tepkisini topladı. Kocaeli’nden gelen görüntüler ise yüreklere su serpti. Özel gereksinimli bireylerin eğitim gördüğü Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara sevgi uygulamalı ders olarak gösteriliyor. Bu sayede hayvan sevgisi çocuklara aşılanırken, hayvanlar çocukların gelişiminde büyük rol oynuyor. Eğitim gören öğrenciler, tavus kuşu, flamingo, ördek, köpek, kedi, tavuk, tavşan, papağan gibi hayvanlar ile her gün yakından ilgileniyor. Tavukların yumurtalarını her gün çocuklar topluyor. Hayvan sevgisinin eğitim sistemine dahil edilmesiyle toplum olarak duyarlılığın daha da artmasına katkı vereceği önerisinde bulundular. Eğitim gören öğrencilerine, merkezde bulunan çok sayıda hayvanla temas ettirerek eğitimlerden alınan verimi arttırdıklarını ifade eden Özel Eğitim Alan Öğretmeni Elif Ağaç, bunun çocuk yaştaki bireylerde hayvan sevgisi duyarlılığın da artmasına katkı verdiğini ifade etti.

“Eğitim almak, bireylerin hayvanlara karşı duyarlılığını arttırır”

Son zamanlarda yaşanan hayvana şiddet olaylarından duydukları üzüntüyü dile getiren Özel Eğitim Öğretmeni Elif Ağaç, “İnsanı değerlerimizi, oturup düşünmemiz gerektiğinin dışında böyle bireylerin aldıkları eğitimin ve yetiştirilme tarzının bu vahşeti yapabilme potansiyellerini etkilediği de maalesef ki bir gerçek. Bazı değerlerin çocuk yaşta kazandırılması gerekiyor ve bunlardan biride tabi ki, hayvanlara duyulan sevgi ve saygı. Doğanın, yeşilliğin ve hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi düşünüldüğünde, böyle bir ortamda eğitim almak, bireylerin hayvanlara karşı duyarlılığını arttırır” dedi.

“Hayvan sevgisiyle problemleri azalan öğrencilerin duyarlılığı da artıyor”

Özel eğitim merkezinde barındırdıkları hayvanları eğitimlere dahil ederek öğrencilere sorumluluk aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Elif Ağaç, “Hayvanlarla iç içe büyüyen, eğitilen çocukların gösterdikleri duyarlılık gözle görülebilecek oranda ortada. Bacakları, kolları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpeğe bunu yapan bireylere karşın, hayvanları her daim seven, saygı duyan çocuklar yetiştirmek bizim için gerçekten çok önemli. Ders aralarında, çocuklarımızın hayvanları beslemelerine yardımcı oluyor, oyunlarına onları da dahil ediyoruz. Hem problem davranışları azalıyor hem de bu değerin ne denli önem verilmesi gereken bir konu olduğunu kendileri deneyimleyerek öğrenmiş oluyor” diye konuştu.

“Ailelere büyük görev düşüyor”

Çocukların hayvan sevgisiyle büyümesi konusunda aile bireylerine de büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Elif Ağaç, “Hayvan şiddeti, çocuk istismarı, özellikle kadınların yaşadığı taciz olayları toplumumuzda kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Bunun engellenebilmesi için çocuklarımızı sevgiyle büyütmeli, doğru ve yanlış kavramlarını, toplum değerlerini aşılamalıyız. Karınca yuvalarını bozmayan, kedi köpeklerin kuyruğunu kesmeyen, kendi öz benliğinin farkında olup, kendini koruyabilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Bu konuda ebeveynlere çok iş düşüyor. Bir sonraki aşaması ise eğitim. Artık, tek düzelikten sıyrılıp, alışılmışın dışına çıkmamız gerekiyor. Bina yığınları arasında, tek amacımızın matematik, Türkçe veya coğrafya öğretmek olmamalı. Doğayı, hayvanı, insanı, çiçeği ve bizimle birlikte var olan tüm canlılara duymamız gereken saygıyı anlatmalıyız. Anne babaların Biraz daha hassas davranmasını, eğitim sadece ders ile olmayacağını fark etmelerini istiyoruz. Çünkü bir çocuk akademik olarak ne kadar iyi olursa olsun, bazı değerlerden yoksun büyüdüğünde ne yazık ki işte böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yoldan geçerken, bir köpeğin başını okşamak, bir kediye su vermek veya çiçekleri koparmamak çocuklara anlatıldığında bunların farkında olarak büyüyen bir nesil olacak ve yaşadığımız dünya daha da güzelleşecek. Bu konuyla alakalı olarak, gerekli duyarlılığı oluşturacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.