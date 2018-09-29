Bu festivalde en güzel ayvalar yarıştı

Eşme Ayvası Festivali'nde üreticiler tarafından yetiştirilen en güzel ayvalar yarıştı.

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eşme Ayva Festivali başladı. Eşme Sapanca Gölü kenarında gerçekleştirilen festival alanına kurulan standları Eşme ayvası süsledi. Ayva üreticileri, kurdukları stantlarda hem ayva satışı yaptı hem de yetiştirdikleri ayvalarla birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Festivale katılan zanaatkarlar ise kendilerine ayrılan Ebru, Hat, Cam Sanatı, Kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini stantlarında sanatlarını icra etti. Kartepe Belediyesi Mehteran takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan sahne programı ise ilerleyen saatlerde konser ile devam etti. Geçtiğimiz yıl şölen havasında gerçekleştirilen festivale bu yıl da Kartepeli vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Çeşitli gösterilerle başlayan festivale katılan üreticiler en iyi ayva bahçesi ve en iyi avya tatlısı kategorilerinde yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde En İyi Bahçe Kategorisinde Saniye Tarcan birinci olurken, Recep Günay ikinci, Taner Can ise üçüncü oldu. En İyi Ayva kategorisinde Ahmet Can birinciliği alırken, Ali Tek ikinci, Ertan Tarcan üçüncü oldu.

"Ülkemizin gücüne güç katan sanayisiyle önemli bir ilin, önemli bir ilçesi konumunda”

Festivalin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karatepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Açılış konuşması yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Son yıllardaki hızlı gelişime ve özellikle de Kocaelimizin hızlı gelişimine paralel olarak Kartepemizin de sahip olduğu değerlerle Allah'ın bize lütfetmiş olduğu güzelliklerle devletimizin gücünü, milletimizin çalışkanlığını ve yine toprağın verimliliğini birleştirerek ülkemizin ve hatta Kartepemizin kendi sınırlarının dışında bilinirliğini arttırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Elbette ki gücümüzü merkezi hükÜmetten ve Büyükşehir Belediyemizden ve tabii ki başkanımızdan alıyoruz. Bir bütün içerisinde Kartepemizi henüz yeni ilçe olan, henüz emekleme aşamasında olan Kartepemizi adını aldığı sadece dağdan ibaret değil sahip olduğu doğal güzellikleriyle ülkemize katmış olduğu katma değerle, çalışkan insanlarıyla ülkemizin en jeopolitik yerinde, doğu ile batının, kuzey ile güneyin birleştiği demiryoluyla, karayoluyla, havayoluyla kısaca ülkemizin gücüne güç katan sanayisiyle önemli bir ilin, önemli bir ilçesi konumunda” dedi.

"Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Kocaeli, üreten bir şehir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin sanayi kenti olmasının yanında sosyal aktiviteleriyle de önemli bir kent haline geldiğini belirterek, “Ayva festivalimiz hayırlı olsun, bereketli olsun. Değerli kardeşlerim Allah'a ne kadar şükretsek inanın az. Dünyanın en güzel ülkesinde, Türkiye'de yaşamak büyük bir mutluluk. Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Kocaeli, üreten bir şehir. Sanayinin, üretimin baş kenti adeta. 15 adet organize sanayi bölgesi var. 40'ın üzerinde liman var. Bu şehirde üretim var, ticaret var, ihracat var, hayat var bu şehirde. Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için yerel yönetimler olarak bize de ne düşüyorsa yapacağız” diye konuştu.

Dereceye giren üreticilere para ödülü takdim edildi

Yarışmada dereceye giren ayva üreticilerinden en güzel ayva kategorisinde birinci 2 bin 500 TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü bin TL, en güzel ayva bahçesi kategorisinde birinci 2 bin 500 TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü bin TL ve en güzel Ayva Tatlısı kategorisinde ise birinci bin 500 TL, ikinci bin TL, üçüncü 500 TL ödül kazandı.