Bu köprü Gebze’nin iki yakasını birleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit D-100 kent geçişindeki büyük yaya köprülerinin birini de Gebze’ye kazandırıyor. Gebze D-100 karayolu üzeri Osman Yılmaz Mahallesi’nde inşa edilen yaya köprüsü ilçenin iki yakasını bir araya getiriyor. Köprü şehir merkezlerini yayalar için birleştirirken D-100’den geçen toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlara da büyük kolaylık sağlıyor. Yayaların güvenli bir şekilde D-100 üzerinden geçmelerini sağlayacak olan yaya köprüsü önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Yaya köprüsünde son çalışmaları yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, köprüde çelik halat imalatını tamamladı. Köprüde çalışmalar, cam kenarlıklar ve zemin uygulamaları ile devam ediyor. Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer özellikler gösteren yaya köprüsü, Gebze’nin kuzey ile güneyi arasında yaya trafiğinin akışını kolaylaştıracak.

87 metre uzunluğa sahip olan yaya köprüsü, 4 metre genişliğinde yapıldı. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör de yer alıyor. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü bulunuyor. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak şekilde inşa edildi. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanıldı.