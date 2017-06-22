Bu köyde evlerde iftar sofrası kurulmuyor

Köylüler imece usulü aldıkları malzemelerden iftar sofrası hazırlıyor, herkes bir arada iftar yapma imkanı buluyor. Hastaların ise iftar yemeği ayağına kadar götürülüyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Pınarlı Köyünde vatandaşlar Ramazan ayının 29 gününde iftar için evinde yemek yapmıyor. Köy halkının tamamı Ramazan ayında toplu halde iftarlarını köyün sosyal tesislerinde açıyor. Her gün yaklaşık 500 kişilik yemek çıkıyor.

Hastaların ayağına yemek servisi

Köy muhtarı Hüseyin Gün’ün çabaları, köylülerin yardımları ile hastaların evlerine de yemek servisi yapılıyor. Her akşam itinayla hazırlanan iftar yemeği özel olarak paketlenip, iftar sofrasına gelemeyen hasta ve yaşlıların ayağına kadar götürülüyor. Toplu olarak 10 yıldır iftar yaptıklarını belirten köy muhtarı Hüseyin Gün, “Bu köyde önceden annelerimizin, babalarımızın yaptığını biz toplu halde sosyal tesis olarak kullandığımız okulda yapıyoruz" dedi.

İnsanların mutlu olduğunu kaydeden Gün, "Köyün her yerinden gelen yaşlılar hem muhabbet ediyor hem de ramazan neşesini beraber yaşıyorlar ve iftarımızı yapıyoruz. 10 yıldan beri her yıl toplu yemek günlerini arttırarak bu yıl 29 gün boyunca beraber iftarımızı açtık Ramazanın 29 günü köy halkı olarak iftarımızı sosyal tesisimizde toplu olarak açıyoruz. Yemeklerimizin masrafını köy halkının arasında para toplayarak, iş adamlarının yardımlarıyla ve köyde köklü olan ailelerin yardımlarıyla yapılıyor. Hafta içi ortalama 500 kişilik yemek çıkarken hafta sonu bu sayı 600, 700 kişiyi buluyor. İftar programımıza gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın yemeklerini evine götürüyoruz. Bu sayede onları da mutlu ediyoruz” şeklinde konuştu.

En çok tarlada çalışan kadınlar mutlu oldu

Yapılan toplu iftarlardan çok mutlu ve memnun olduklarını belirten köy halkı ise, “Köylüler olarak topluca para toplayıp iftarımızı beraber açıyoruz. Çok güzel oluyor böyle, işten gelip evde yemek yapmakla uğraşmadan iftarımızı burada açıyoruz” ifadelerini kullandı. Köy halkı iftar yemeğinden sonra toplu olarak yemek duası okuyup iftarlarını bitirdiler.