Bu kütüphane, tarzıyla okuyucuların gözdesi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, farklı konsepti ile hizmet ederken vatandaşların da tercihi oldu. Kitapları hem raflarda hem de E-kütüphanede okuyucularına sunan Kütüphane, konforlu ve geniş mekânı ile de ilgi çekiyor. Haftanın belirli günlerde söyleşilerin de yapıldığı kütüphanede, kitap ve ders çalıştıktan sonra dış mekânda sohbet etme imkânı da bulunuyor. Bilinen kütüphanelerin dışında Kocaelililere hitap eden Büyükşehir Kütüphanesi, şimdiden 6 bin 788 üye sayısına ulaştı.

Modern ve ferah iç mekanı, farklı çalışma ortamı ile bilinenin dışında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunuyor. Kütüphane, süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor. Rafların dışında dijital kütüphane de zengin bir içerik bulunduruyor. E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 34 bin kitap okuyucuya sunuluyor.

Ödünç kitap sistemiyle özellikle kitap kurtları bol bol kitap okuma fırsatı buluyorlar. İki hafta süreyle verilen ödünç kitap yönteminde yakın zamanda çipli sisteme geçilecek. 16 bin kitaba sahip Halk Kütüphanesi yaz aylarında da okumayı sevenlerin mekanı oluyor. Kütüphanede çalışan veya okuyan vatandaşlar aralarda yine Kütüphanenin dış mekanında özel tasarlanmış yerlerde hem dinlenme hem de sohbet imkanı da buluyor.

Halk Kütüphanesi bununla da sınırlı kalmıyor. Her ay faklı konu ve konuklarıyla söyleşiler gerçekleştiriliyor. Halk Kütüphanesi’nin şu anda 6 bin 788 üyesi bulunuyor. Sisteme kayıtlı bin 710 kişi de ödünç kitap sisteminden faydalanıyor. Vatandaşların bilgiye ulaşmalarını sağlayan kütüphaneleri kent genelinde yaymak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde bulunan Halk Kütüphanesi olmak üzere, 5 Akademi Lise ve 15 Bilgievinde bulunan kütüphaneler ile birçok konu başlığında 124 bin kitabı okuyucuların hizmetine sunuyor.

Büyükşehir Halk Kütüphanesi 2017 yılı Aralık ayında, Kocaeli Bilim Merkezi’ne taşınarak daha yeni ve modern bir mekanda hizmet vermeye başladı. Geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkan Halk Kütüphanesi’nde, 87 rafta birbirinden farklı 16 bin kitap ve 7 adet süreli yayın bulunuyor. Halk Kütüphanesi e-kütüphane bölümünde 6 adet bilgisayar ile sistem üzerinden, 28 konu başlığında 18 bin kitaba kullanıcılar erişim sağlayabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievleri ve Akademi Lise eğitim kurumları da öğrencilere kütüphane hizmeti sunuyor. Bilgievleri’nde 87 bin ve Lise Akademiler’de ise 22 bin kitap bulunuyor.