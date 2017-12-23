Bu okul kursiyerlerini iş sahibi yapıyor

İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Kocaeli Pastacılar Odası işbirliği ile Ayazma Kültür Merkezi’nde açılan Türkiye’nin ilk pastacılık okulunda 15 kişi pastacılık konusunda eğitim alıyorlar.

Sektöre kalifiye eleman yetiştirilen kursa devam edenlere İŞKUR tarafından günlük olarak 25 lira ücret de ödeniyor. İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) tarafından açılan istihdam garantili pastacılık okuluna başvuru için 15-30 yaş arasında olma şartı aranıyor ve başvurular her eğitim öğretim yılının başında yapılıyor. 11 ay süren kurslar 2 döneme ayrılıyor.

Her dönem için 15 öğrenci kabul edilen okuldan yıl sonunda 30 öğrenci mezun ediliyor. Şimdiye kadar okuldan mezun olanların sayısının ise 100’ü bulduğu kaydedildi. Dönem sonlarında tüm derslerden teorik ve uygulamalı olarak sınav olan kursiyerler başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Ayrıca bu sertifikaya sahip olan mezunlar, kalfalık ve çıraklık okulunun sınavlarına girme hakkına da sahip oluyorlar. Pastacılık alanına ilgisi olup, meslek edinmek isteyen ve başvuru şartlarını sağlayan herkesin başvurabildiği okulu başarıyla bitirenlerin pastanelerde pastacı yardımcısı olarak çalışma imkanı buldukları kaydedildi.