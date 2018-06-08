Bu yaz da plajlarda canlar KOSKEM’e emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren KOSKEM’in cankurtaranları, sahillerdeki görevleri için hazırlanıyorlar. İçerisinde STK gönüllülerinin de bulunduğu 200 cankurtaran yaz boyunca denizde boğulma vakalarına karşı nöbette olacak. Geçtiğimiz yıllarda film sahnelerini aratmayan görüntülerle vatandaşları kurtaran cankurtaranlar, azgın dalgalarla mücadele ederek yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

Bu yıl 9 Haziran’da başlayacak olan yaz sezonu için cankurtaranlar tam teçhizat göreve hazır durumdalar. Cankurtaranlar, her yaz olduğu gibi bu yaz da Kocaeli sahillerinde boğulma vakalarına karşı görev başında olacak. Gün boyu sahillerde boğulma vakası gözlemleyen cankurtaranlar olası durumlara anında müdahale ederek hayat kurtarmaya devam edecekler.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, 2008 yıllarına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, bu yıl itibariyle haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer plajı, Ereğli Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu (Kadınlar Plajı) ve Karadeniz sahillerinde ise Cebeci Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Sarısu Halk Plajı, Seyrek Halk Plajı, Bağırganlı Halk Plajı olmak üzere 10 bölgede çalışma yapacak. 9 Haziran’da başlayacak olan sezon 16 Eylül’de de sona erecek.