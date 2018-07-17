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17 Temmuz 2018 14:28

Bülent Sertaş Darıcalıları coşturdu

Darıca Belediyesinin düzenlediği 10.

Bülent Sertaş Darıcalıları coşturdu

17 Temmuz 2018 14:28

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programında sahne alan türkücü Bülent Serttaş, sahili dolduran dinleyicileri coşturdu.


Darıca’da 10.’su düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı önceki gece Boluluları ağırladı. Dernek yönetimi program öncesinde protokolü Bolu yöresi yemekleriyle ağırlarken, Bolu Yöresi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan gecede ünlü türkücü Bülent Sertaş da türküleriyle dinleyenleri coşturdu. Geceye Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Efrail Özdemir, Gebze Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan’ın yanı sıra Bolu hemşehri dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı.


Gecede açılış konuşmasını yapan Bolulular Dernek Başkanı Mehmet, etkinlik için Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Gecede katılımcıları selamlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Bugün burada Köroğlu’nun torunlarını ağırlıyoruz. Binlerce yıldır birçok uygarlıkların filizlenip boy attığı, Batı Karadeniz’in göz bebeği, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, Bolu’nun güzel insanlarını ağırlıyoruz. Darıca sahilimizde her akşam farklı bir ilin güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyelerine birer plaket takdim eden Başkan Karabacak, yaklaşık 5 yıldır Darıca’da görev yapan ve Van’a tayini çıkan Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan’a da ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Folklor gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programın finalinde sahne alan Bülent Serttaş, söylediği türkülerle Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Başkan Karabacak, Bülent Serttaş’a teşekkür ederek bir plaket takdim ettiler.




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