Burak Mert Can’dan çifte madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporu’n Engelli Karate sporcusu Burak Mert Can, Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasını boş geçmedi. Mavi beyazlı başarılı karateci Kata dalında gümüş alırken ve Kumite’de kürsünün en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı. İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasında Burak Mert Can, 2 madalya birden kazanarak zirveye oturdu. 67 kg kumitede tatamiye çıkan sporcu, rakiplerine yenerek finale kadar çıkmayı başardı. Finaldeki rakibini yenen Can, ilk defa katıldığı 67 kg’da şampiyon oldu. Kata ve Kumite kategorilerinde yarışan Mavi Beyazlı sporcu, kata dalında ise gümüş madalya kazanarak kürsüye çıktı.