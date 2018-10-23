Bursa Büyükşehir heyetine hafriyat hizmetleri anlatıldı

KOCAELİ (İHA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen heyeti makamında ağırlayan Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, yapılan hafriyat işlemleri hakkında bilgiler verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Burkent A.Ş. Hafriyat Müdürü Yusuf Çoban ve ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kent Konut A.Ş.'yi ziyaret etti. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, Bursa'dan gelen ekibe Kocaeli'de yapılan hafriyat işlemleri hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Kocaeli ili sınırları içinde yatırımlarla büyüyen inşaat sektöründe hafriyat atığı ve bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ile yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmaları tek tek anlatan Genel Müdür Özön, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde projelendirmesi yapılan vasfını yitirmiş ve kullanılmayan alanların rehabilitesi hakkında brifing verdi. Yapılan işleri inceleyen Bursalı ekip de beğenisini dile getirerek, saha gezisi için tekrar ziyarette bulunacaklarını belirtti.