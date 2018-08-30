Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 20:37

Büyük zaferi demirden atları ile kutladılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 motosiklet tutkunu, "Demirden At" diye adlandırdıkları motosikletlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Büyük zaferi demirden atları ile kutladılar

30 Ağustos 2018 20:37

yıldönümü için sürdü.


Kocaeli’nin ilçesinde Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 motosikletli vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamak için şehir turu attı. Anıt Park’ta toplanan onlarca motosiklet tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamak için oluşturdukları kortej ile şehir turu atarak Cumhuriyet Parkı’na geldi. Çevredeki vatandaşlar ise motor tutkunlarının düzenlediği etkinliğe ilgi göstererek o anları cep telefonu ile görüntüledi.



“Bu etkinliklerimiz her zaman devam edecek”


Etkinlikte konuşan KOMOTO Başkanı Yılmaz Tayden, toplumsal olaylara bir araya gelerek destek gösterdiklerini ifade ederek, “Kocaeli Motosiklet Topluluğu olarak bu etkinliği düzenledik. Türk Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli temsilcileri, Gebze Motor Kulübü, Kocaeli Motosiklet Kulübü olarak katılım yapan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerimiz her zaman devam edecektir. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



“Mutluyuz, çok güzel bir gün”


Türkiye Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli İl Temsilcisi Meryem Zengin, “KOMOTO’nun kortejine katıldık. Türkiye Kadın Motosiklet Topluluğu Kocaeli İl temsilcisiyim. Bütün bayanları bu tür etkinliklere bekliyorum. KOMOTO’ya çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, çok güzel bir gün” diye konuştu.


Cumhuriyet Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden etkinlikte, motosiklet tutkunları, “Demirden At" diye adlandırdıkları motosikletleri ile korna çalarak marşlar eşliğinde tura devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç