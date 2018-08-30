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30 Ağustos 2018 16:16

Büyük zaferin 96. yıldönümünde Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96.

Büyük zaferin 96. yıldönümünde Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

30 Ağustos 2018 16:16

yıldönümü nedeniyle Gölcük Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı. Gölcük Donanma Komutanlığını ziyaret eden vatandaşlar, gemileri gezme fırsatı buldu.


Gölcük Donanma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü vatandaşlarla kutladı. Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, savaş gemilerini gezme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan şehit aileleri ve gaziler, Donanma Komutanlığına bağlı TCG Fatih Fırkateyni’nde Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, gemi komutanları ve personeli ile birlikte yemek yedi.


Vatandaşlar, ziyarete açılan TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik Destek Gemisi ve TCG Fatih Fırkateyni’ni ziyaret etme fırsatı buldu. Gemiler hakkında yetkilerden bilgiler alan vatandaşlar, gemi personeli ve komutanları ile fotoğraf çektirdi.


Donanma Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü etkinlikleri kapsamında kapılarını halka açmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğunu yakından görme fırsatı bulduklarını ifade etti.




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