Büyüklerin attığı çöpleri küçükler topladı

Kartepe Maşukiye Mahalle Konağı'nda eğitim gören çocuklar, 15 Eylül Dünya Çevre Günü sebebiyle gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine katıldılar.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, Maşukiye Mahalle Konağı çevresinde “15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü” farkındalığıyla ile düzenlenen çevre hareketine katıldı. Bilgi evlerinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar eğitmenleri ile birlikte çöp ve atık topladı. Toplum farkındalığı ve gelişim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi için gerçekleştirilen aktivitede, çevre temizliğine önem verilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler vurgulandı.

“Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at” sloganıyla bir araya gelen Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenleri, “Temizlemek önemli ama asıl olan temiz tutmaktır. 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'nde mis gibi bir Kartepe için burada bir aradayız. Hepimiz bu hareketin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eğer gerçekten güzel ve yaşanılabilir bir dünya istiyorsak doğamıza iyi bakmalı ve sahip çıkmalıyız” dediler.