Büyükşehir 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam ediyor

Kocaeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Büyükşehir Bilgievleri Diriliş Gençlik Kampları’nda anma programı ve Akademi Lise öğrencileri de Çenedere Mesire Alanında ‘Yeni Türkiye’nin Gençlik Yürüyüşü’ programı düzenledi. Kılavuz Gençlik öğrencileri düzenledikleri anlamlı etkinliklerle “Unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilere yönelik hizmet veren Bilgievleri, hafta sonunu Diriliş Gençlik Kampları’nda geçirdi. Öğrenciler, Diriliş Gençlik Kampları’ndaki liderlerin hazırladığı 15 Temmuz şehitlerini anma programında, birbirinden anlamlı etkinliklere imza attı. Küçük yaştaki öğrenciler, 2 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar için şiirler okudular. ‘Bu Vatan Bizim’ adlı tiyatro oyunu sergileyen öğrenciler ardından velileri ile birlikte şehitler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Lise’nin Yaz Okulu öğrencileri ve eğitmenleri ise ‘Yeni Türkiye’nin Gençlik Yürüyüşü’ sloganıyla vatan için canlarını feda eden şehitler için Derince Çenedere Mesire Alanı’nda anma yürüyüşü düzenledi. Anlamlı etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da öğrencileri yalnız bırakmadı.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü’nün şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in adı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşatılıyor. 15 Temmuz’da şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir için memleketi Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesi’nde geçtiğimiz yıl inşa ettiği Kültür Merkezi ile Ömer Halisdemir’in hayali gerçekleştirdi. Başiskele’de yapılan spor tesislerine Ömer Halisdemir ismi verilirken yapılan diğer tesislere şehitlerin isimleri verilmeye devam ediliyor. 2016’da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu da Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenmişti.