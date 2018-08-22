Büyükşehir başarı getirdi

Dönem sınavını kazanırken, 7 kursiyer Askeri Okullar Sınavı’nı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda sınavlara hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. Dönem ve Askeri Okullar Sınavlarına Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan 16 kursiyer, POMEM 22. Dönem sınavını kazanırken, 7 kursiyer Askeri Okullar Sınavı’nı kazandı. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor.

Askeri Okullar ve 22. Dönem POMEM sınavlarını kazanan kursiyerler, önceki gün Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’ye gençlere ücretsiz sunulan hizmetlerden dolayı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kursiyerler, her alanda gençlere değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Gençler; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve görevde yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanabilme olanağı yakalıyor. Bu yıl Spor Liseleri, POMEM ve Askeri Okullar kurslarının sınav sonuçları açıklandı. Sınav takvimine göre İzmit ve Gebze’de Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’nda Besyo kursları devam ediyor.