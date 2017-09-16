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16 Eylül 2017 14:27

Büyükşehir Belediyesi parklarda bakım çalışması yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan oyun gruplarında aşırı kullanıma bağlı yıpranmayı gidermek için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi parklarda bakım çalışması yapıyor

16 Eylül 2017 14:27


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde bulunan çocuk parkları ve macera parklarında tadilat çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda eksiklikler giderilirken parklar boyanıyor. Çalışmalar ilk etapta Başisekele, Cebeci Sahil ve İhsaniye sahilde yapıldı. Park alanlarında meydana gelen yıpranmalar tadilat ile giderildi. Yaz döneminin sona ermesiyle, çalışmalar ilçelerin tamamındaki yıpranan parklarda gerçekleştirilecek.


Ekipler tarafından parklarda bulunan eksiklikler ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine onarım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda parklarda bulunan çocuk oyun gruplarında tadilat çalışması yapıldı. Parçaları kopmuş olan parklar yenilenerek kullanışlı hale getirildi. Çocuklar için güvenli bir oyun alanı oluşturuldu. Ayrıca bütün parklar boyanarak pırıl pırıl hale getirildi.




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