Büyükşehir Belediyesi personeline sağlık hizmeti veriyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İşçi Sağlığı Birimi, işçi sağlığı için çalışmaları sürüyor. Personele yönelik yapılan düzenli taramalarla personel sağlığının devamlılığı sağlanıyor ve olası bilinmeyen hastalıklar erken teşhis ediliyor. Sağlık taramaları Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binası ve diğer birim hizmet binalarında gerçekleştiriliyor. Sağlık taramaları kapsamında personele yönelik kan, idrar, portör, solunum fonksiyon testi, odyometre, akciğer filmi gibi tetkikler gerçekleştiriliyor.

Yapılan taramalarla iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir personeline 2018 yılının ilk 9 ayında 648 solunum fonksiyon testi, 159 bin 817 kan testi, 4 bin 401 akciğer filmi ve 263 işitme testleri yapıldı.