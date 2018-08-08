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08 Ağustos 2018 12:02

Büyükşehir Belediyesi sivrisineklere karşı kent genelinde etkin mücadele veriyor

Havaların yağışlı geçmesiyle üremek için uygun koşullar bulan sivrisineklere karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mücadele veriyor.

Büyükşehir Belediyesi sivrisineklere karşı kent genelinde etkin mücadele veriyor

08 Ağustos 2018 12:02


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi Hizmeti” kapsamında sivrisinek ve karasinek gibi vektör özelliği taşıyan ve insanlara hastalık bulaştırabilen canlılara yönelik ilaçlama çalışması yapılıyor.


Bu canlıların üreme alanları olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, rögar, foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapmaya başlayan ekipler, düzenli olarak ilaçlama takibi ve tekrarı yapıyorlar. Kocaeli genelinde 66 personelden oluşan 21 ekip sivrisinek mücadelesi yürütüyor.


Sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşlara da görev düşüyor. Üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.


Ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanması vektörel üremelerin önlenmesinde kalıcı çözüm olarak belirtiliyor. Öte yandan 2018 yılı Temmuz ayı dahil olmak üzere 7 bin 796 hektar sulak alanda ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında 204 bin 109 adet kova-bidon, 17 bin 931 adet ahır ve 118 bin 507 adet yeraltı birikintisine müdahale edildi.




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