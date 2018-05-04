Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 12:42

Büyükşehir, çocukları doğa ile buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Orman Kaşifleri Projesi” kapsamında Bilgievi öğrencileri, Diriliş Gençlik Kamplarında ağırlandı.

Büyükşehir, çocukları doğa ile buluşturdu

04 Mayıs 2018 12:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik faaliyetlerine katılan Bilgievi öğrencileri, hafta sonu Diriliş Gençlik Kampları’nın düzenlediği “Orman Kaşifleri Projesi” kapsamında ormanda bitkileri, çiçekleri, böcekleri, ağaçları, kuşları incelediler. Öğrenciler, gün boyunca eğitimciler ile birlikte tabiatın bilinmeyen yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Ormanda yaşayan tüm canlıları tanıma, ormanın insana kazandırdığı sayısız faydalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, çevresini gözlemleyerek içinde yaşadıkları ekosistemdeki çeşitlilikle tanıştılar.


Öğrenciler düzenlenen organizasyonun ardından 10. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde okuma eylemine farklı bir anlam kazandırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile ormanda kitap okudular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç