Büyükşehir, çocukları doğa ile buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik faaliyetlerine katılan Bilgievi öğrencileri, hafta sonu Diriliş Gençlik Kampları’nın düzenlediği “Orman Kaşifleri Projesi” kapsamında ormanda bitkileri, çiçekleri, böcekleri, ağaçları, kuşları incelediler. Öğrenciler, gün boyunca eğitimciler ile birlikte tabiatın bilinmeyen yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Ormanda yaşayan tüm canlıları tanıma, ormanın insana kazandırdığı sayısız faydalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, çevresini gözlemleyerek içinde yaşadıkları ekosistemdeki çeşitlilikle tanıştılar.

Öğrenciler düzenlenen organizasyonun ardından 10. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde okuma eylemine farklı bir anlam kazandırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile ormanda kitap okudular.