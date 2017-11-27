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27 Kasım 2017 16:14

Büyükşehir Encümen Toplantısında kiralama ihaleleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol Başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Encümen Toplantısında kiralama ihaleleri yapıldı

27 Kasım 2017 16:14


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Haftalık Olağan Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol başkanlığındaki toplantıda, Ereğli’de bulunan balık halleri ve Gebze Center AVM önünde bulunan taksi durağı için kiralama ihaleleri gerçekleştirildi.


Encümen toplantısında Karamürsel ilçesi Ereğli’de bulunan Balık Halindeki 9 adet dükkan için ihale gerçekleşti. 3 yıl boyunca geçerli olacak ihalelerin tamamına katılım sağlandı


Öte yandan Encümen Toplantısında Gebze Center önünde bulunan 14 araç kapasiteli taksi durağı için de kiralama ihalesi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan ihalede taksi durağı 10 yıl süre ile kiralandı. İhalede tek firma teklif verildi. Taksi durağı 10 yıl süre ile toplam 200 bin 500 TL + KDV bedel ile kiralandı.




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