Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:53

Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

28 Aralık 2016 13:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örnek sosyal projesi “41 Kart”, 2016 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği gıda ve giyim tanımlı 41 kart ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve süt içme alışkanlığı kazandırılması için annelere sağlanan süt tanımlı 41 kart, 2016 yılında üstüne düşen görevi yerine getirdi. 2016 yılında giyim 41 kart’tan 9 bin 197 kişi, gıda 41 kart’tan 12 bin 936 aile yararlanırken, süt 41 kart proje kapsamında 2016 yılında 29 bin 567 aile faydalandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç