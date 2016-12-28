Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örnek sosyal projesi “41 Kart”, 2016 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği gıda ve giyim tanımlı 41 kart ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve süt içme alışkanlığı kazandırılması için annelere sağlanan süt tanımlı 41 kart, 2016 yılında üstüne düşen görevi yerine getirdi. 2016 yılında giyim 41 kart’tan 9 bin 197 kişi, gıda 41 kart’tan 12 bin 936 aile yararlanırken, süt 41 kart proje kapsamında 2016 yılında 29 bin 567 aile faydalandı.