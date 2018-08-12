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12 Ağustos 2018 11:43

Büyükşehir imal ediyor çocuklar eğleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatırım ve sosyal projelerle şehirde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Büyükşehir imal ediyor çocuklar eğleniyor

12 Ağustos 2018 11:43

Özellikle çocukların ve gençlerin, eğlenceli vakit geçirebilmesi için il genelinde park ve mesire alanlarının oluşturulmasına önem gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi park ve mesire alanlarına konulan çocuk oyun gruplarını kendi bünyesinde imal etmeye başladı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi atölyelerinde TSE standartlarına uygun imal edilen çocuk oyun grupları, mesire ve parklara kuruldu. Kurum bünyesinde imal edilen çocuk oyun gruplarıyla ayrıca tasarruf da sağlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarını oyun gruplarıyla donatmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi atölyelerinde imal edilen çocuk oyun grupları Kartepe Doğal Yaşam Parkı, Gebze Duyupark ve Çayırova Çağdaşkent mesire alanına kuruldu. Kurulan oyun gruplarıyla park ve mesire alanlarında, gençler ve çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi bünyesinde imal edilen oyun grupları için muayene ve gözetim talebinde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonucunda oyun gruplarını, TSE standartlarında olduğu belgelendi. Kurum bünyesindeki çocuk oyun gruplarının il genelindeki diğer yerlerde de kullanılması hedefleniyor.




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