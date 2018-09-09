Büyükşehir, kaçak yapılara göz açtırmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Barışı yasası konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ederken suiistimallere izin vermiyor. Yasanın geçerli olduğu 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılarla ilgili çalışma gerçekleştirilirken, bu tarihten sonra yasadan faydalanma düşüncesiyle yapılan yeni kaçak yapılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri işbirliğiyle tespit edilerek yıkılıyor. Bu kapsamda Kandıra’da 54, Dilovası’nda 32 ve Kartepe’de 1 adet kaçak yapı, Büyükşehir ekiplerince tahliye edilerek yıkımı gerçekleştirildi.

7143 sayılı İmar Barışı yasasının geçerli olduğu tarihten sonra Dilovası, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde kaçak yapılaşma gözlendi. İlçe belediyeleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarla gerek arazide gerekse uydu fotoğrafları üzerinden tespit edilen yapılar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Bu kapsamda Kandıra’da 54, Dilovası’nda 32, Kartepe’de 1 adet kaçak yapı Büyükşehir ekiplerince tahliye edilerek yıkıldı.

Tespitler gerek arazide gerekse uydu fotoğrafları üzerinden gerçekleştiriliyor. Belirlenen kaçak yapılar, titizlikle gerekli işlemlere tabi tutuluyor. Tespit edilen kaçak yapılarda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra insan ve eşya tahliyesi sağlanarak yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.