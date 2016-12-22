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22 Aralık 2016 11:08

Büyükşehir kar komandoları, mahsur kalan 5 aracı kurtardı

Büyükşehir kar komandoları, mahsur kalan 5 aracı kurtardı

22 Aralık 2016 11:08

Karamürsel’e bağlı Selimiye-Başkiraz arasındaki yolda iki ağacın devrilmesi sonucunda mahsur kalan araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kar komandoları tarafından kurtarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı kar timleri, Karamürsel’de Selimiye-Başkiraz arasında iki ağacın devrilmesi sonucunda yolda mahsur kalan 5 aracı kurtardı. Gece boyunca çalışan Büyükşehir’in kar komandoları, devrilen ağaçları kaldırarak, yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardımcı oldu.
Büyükşehir, özellikle yüksek kesimleri etkisi altına kalan yoğun kar yağışıyla 24 saat boyunca mücadele ediyor. Kar timi, Karamürsel’e bağlı Selimiye-Başkiraz arasındaki yolda 2 ağacın devrildiği ve araçların yolda mahsur kaldığını haber alınca hemen müdahale etti. Ekipler, yola devrilen ağaçları kaldırdı ve mahsur kalan 5 aracı kurtardı.
Araç sürücüleri, operasyonun ardından Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.



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