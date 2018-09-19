Büyükşehir Konservatuvarı Yetenek sınavı sonuçları açıklandı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarları için 15-16 Eylül tarihlerinde 7 bölüm, 27 Branşta yetenek sınavına giren 830 kişiden 257'si eğitim almaya hak kazandı. 19 Eylül itibariyle Büyükşehir Belediyesi internet adresinden açıklanan sonuçlar doğrultusunda sınavı kazananların kayıt işlemlerini 19-20-21 ve 24 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar yaptırmaları gerekiyor.

Yetenek Sınavında başarılı olanlar, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim döneminde derslere başlayacak. Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinden verilen eğitimlerle yeteneklerini geliştiren öğrenciler sanat kariyerlerine Büyükşehir Konservatuvarından aldıkları eğitimle devam ediyor.

Her yıl yetenek sınavıyla öğrenci alan Güzel Sanat Fakülteleri'ni kazanan Büyükşehir Belediyesi mezunu öğrenciler lisans eğitimlerini de sanat alanında yaparak kariyerlerine devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mimar Sinan, Bilkent, Ankara ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından mezun öğrenciler kazandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından mezun çok sayıda öğrenci üniversite eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinde devam ettirecek.

1989 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, özel yetenekle belirlenen öğrencilere temel sanat eğitimi veriyor.1989 yılından buyana genç yeteneklerin eğitim gördüğü konservatuvarda Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde sınava tabi tutuldu. Sınav sonuçları ve yetenekleri doğrultusunda başarılı olan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına alındı.