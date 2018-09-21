Büyükşehir kurslarından BESYO'ya

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda üniversite sınavına hazırlanan 32 öğrenci BESYO parkurunda başarılı olarak, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Spor Şube Müdürlüğü tarafından dört yıldır devam ettirilen Ücretsiz Spor Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları, gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in açtığı ücretsiz kurslara katılan 32 üniversite adayı, BESYO parkurunda başarılı olarak, hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu'nun yönlendirmesiyle, 4 yıl önce hayata geçirilen bu kurslara, lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Kursların açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak, sınavlara hazırlanmaya başladı. BESYO için İzmit ve Gebze ilçesinden katılım sağlayan öğrenciler, girdikleri zorlu parkuru Büyükşehir ile hazırlanarak kazandı. Toplamda 32 öğrenci girdiği BESYO parkurunda başarılı oldu.