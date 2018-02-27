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27 Şubat 2018 12:26

Büyükşehir personeli her türlü olumsuzluğa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binasında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir personeli her türlü olumsuzluğa hazır

27 Şubat 2018 12:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binasında depren tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta bina 2 dakika içerisinde boşaltıldı. Binanın hızlı bir şekilde boşaltılmasından sonra yangın söndürme, teknik koruma ve ilk yardım ekibi binayı gezerek hasar tespiti yaptı.


Tatbikatta personeller ilk yirmi saniyede masa altlarına veya korunaklı yerlere giderek ‘Çök, Kapan, Tut’ hareketinde bulundular. Yirmi saniyenin bitimiyle personeller hizmet binasını hızlı bir şekilde boşalttı. Bina önündeki açık alanda toplanan personel, aileleriyle irtibata geçti.




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