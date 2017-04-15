Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 11:24

Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin belediye personelini kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 11.

Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak

15 Nisan 2017 11:24

Birimlerarası Spor Şenliği, 17 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıkları ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimlerarası Spor Şenliği’nin bu yıl 11.’si düzenlenecek. Büyükşehir personelinin birlik ve beraberliğine anlam katacak organizasyon 17 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde organize edilen Spor Şenliği futbol, masa tenisi, basketbol, satranç ve voleybol branşlarında yapılacak. Futbol turnuvasının merkezi Seka Park Açık Hala Sahası olacak. Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları’na Kocaelii Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKASEM ev sahipliği yapacak. Voleybol ve basketbol maçları da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 50. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:26
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:55
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!