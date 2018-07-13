Büyükşehir personeline “Kamu İhale Mevzuatı” eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle kurum personelinin gelişimine katkıda bulunuyor. Hizmet içi eğitimler kapsamında Antikkapı’da, Kamu İhale Uzmanı Dr. Nazım Yılmaz tarafından “4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı” konulu eğitim semineri verildi. Güncellenen mevzuat ve teknik hususların da aktarıldığı eğitim ile kurum personelleri bilgilendirildi.

Eğitime birçok farklı daire başkanlıklarında görev yapan 70 personel katıldı. Kamu İhale Uzmanı Dr. Nazım Yılmaz, Kamu İhale mevzuatındaki ortak alanlar, mal ve hizmet alımı, yapım işleriyle ilgili yapılan değişiklikleri uygulamalı örnekleriyle anlattı. Katılımcılar eğitimde merak ettikleri hususlarla ilgili soru sorma imkanı da buldu.

İki gün süren eğitim seminerinde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, güncellenen mevzuat, personelimizin talepleri, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve teknik hususlarda personelin gelişimi noktasında hizmet içi eğitimlerin verilmeye devam edileceğini belirtti.