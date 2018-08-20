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20 Ağustos 2018 11:47

Büyükşehir uyardı: “Sakatatları gelişi güzel çöpe atmayın”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların gelişi güzel çöpe atılan sakatatların bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Büyükşehir uyardı: “Sakatatları gelişi güzel çöpe atmayın”

20 Ağustos 2018 11:47


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “hidatik kist” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini kaydetti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada yetkililer, Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurguladı. Kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını belirten yetkililer, kistleri yiyen köpeklere mikrop bulaştığına, bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti.




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